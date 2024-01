Olevano sul Tusciano: Un momento per non dimenticare. Una giornata per approfondire il tema della Shoah

Il 27 gennaio, nella Giornata della Memoria, l’amministrazione comunale di Olevano sul Tusciano ha organizzato una serie di iniziative su proposta dell’assessorato alla Cultura: letture animate sul tema della Shoah e l’8 febbraio incontro con Perlasca.

«Riflettere sulla Shoah è un dovere. Coinvolgere le giovani generazioni su questo tema è la strada giusta affinché certi crimini non accadano più. Purtroppo, la storia contemporanea ci racconta ancora di guerre e morti – dichiara il sindaco Michele Ciliberti – Sensibilizzare i ragazzi che rappresentano il nostro futuro, è il solco giusto da tracciare per diffondere la cultura della Pace. La testimonianza di Franco Perlasca sul gesto eroico del padre, Giorgio, sono certo che lascerà un segno nella coscienza degli alunni».

Il programma

Per non dimenticare! Per celebrare la “Giornata della Memoria”, l’Amministrazione comunale ha organizzato, su proposta dell’Assessore alla Cultura, Giuseppina Pastorino, due incontri con gli alunni della scuola Secondaria di Primo grado. Questa sera alle 17:30, nella Biblioteca di via Roma gli alunni parteciperanno a un incontro di letture animate di testi sul tema della Shoah.

Venerdì 8 febbraio, invece, Franco Perlasca porterà agli alunni la testimonianza di suo padre, Giorgio, “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato, fingendosi console spagnolo a Budapest, circa cinquemila ebrei ungheresi, strappandoli alla deportazione nazista. Riuscì ad evitare la deportazione di migliaia di ebrei fino all’arrivo dell’Armata Rossa. L’incontro è organizzato in collaborazione con l’Istituto comprensivo “Leonardo Da Vinci”.