95 milioni per il nuovo stadio Arechi di Salerno: “Il più moderno d’Italia entro dicembre 2025”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato l’investimento di 95 milioni di euro per la costruzione del nuovo stadio Arechi di Salerno. Definito come “il più moderno d’Italia entro dicembre 2025,” il progetto è stato accolto con entusiasmo e fiducia dal governatore. Ulteriori 15 milioni di euro saranno destinati a un restyling dello stadio Vestuti. De Luca ha sottolineato l’importanza di questo intervento per migliorare le strutture sportive della regione.

Il progetto e i “rischi” per la Salernitana

Il progetto per il nuovo stadio coinvolge importanti studi e professionisti, tra cui Buromilan, Gau Arena, Gino Zavanella Architetto, Studio Zoppini, Ep&S e lo studio associato Graziano e Masi. Al momento, sono in corso le indagini geologiche per avviare la fase di progettazione.

De Luca ha affrontato il dilemma riguardante la Salernitana: l’esilio di un anno o più, in base alla convenzione, oppure giocare temporaneamente a via Allende durante i lavori di costruzione dello stadio Arechi. La decisione sarà presa in collaborazione con il club e la tifoseria, considerando che l’intervento potrebbe richiedere da un anno e mezzo a dieci anni a seconda della scelta.

Il governatore ha menzionato l’opzione economica di spostarsi altrove durante i lavori, anche se ha sottolineato che sarebbe preferibile costruire uno stadio temporaneo vicino al Vestuti. Tuttavia, questa opzione potrebbe comportare una capienza ridotta di 15.000 posti e richiedere mezzi di trasporto alternativi per raggiungere il luogo.

Perché due nuovi stadi

De Luca ha ribadito l’importanza di puntare su due nuovi stadi per favorire altre realtà sportive. Inoltre, ha sottolineato l’importanza del PalaSalerno, che sorgerà accanto all’Arechi, e potrà ospitare eventi, contribuendo a migliorare l’offerta sportiva e spettacolare della città.

Come sarà il nuovo Arechi

La sostenibilità è al centro del progetto Arechi 2.0: il nuovo stadio sarà interamente coperto e dotato di pannelli fotovoltaici per coprire il fabbisogno energetico proprio e della collettività. Gli angoli vuoti saranno sfruttati per creare nuovi spalti, mantenendo una capienza di 35.000 posti nonostante l’adeguamento alle nuove norme.

Le migliorie al nuovo stadio includeranno la prolungata gradinata superiore fino al campo per avvicinare i tifosi e migliorare la visibilità. Inoltre, saranno presenti servizi e strutture su più livelli, inclusi un museo granata e 18 skybox con vista campo e mare.

De Luca ha dichiarato che il nuovo stadio Arechi punta a ospitare tornei internazionali e ha espresso il desiderio di vedere una squadra forte rappresentare la regione.