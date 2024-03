Sentieri di Trentova-Tresino ad Agropoli, Roberto Apicella propone il “Cammino dei Santi”

“L'area di Trentova-Tresino non è abbandonata. Stiamo lavorando ad un progetto importante che vedrà l'area al centro di interventi straordinari di manutenzione per rendere i sentieri internazionali, sotto l'attenzione di coloro che praticano il cosiddetto turismo “lento”. Abbiamo il dovere di sistemare i sentieri definitivamente, di manutenerli e di promuoverli. Agropoli sarà il punto di partenza della rete sentieristica più bella d'Italia che attraversa tutto il Parco Nazionale del Cilento ed è per questo che sto lavorando ad un progetto che piano piano si sta per concretizzare che è il Cammino dei Santi. Questa iniziativa partirà dalla Città di Agropoli per poi snodarsi in diverse località del Cilento”.

Lo ha dichiarato l'assessore al turismo della città di Agropoli, Roberto Apicella nel corso della rassegna stampa di InfoCilento.