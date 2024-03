Calcio: oggi l’Eccellenza torna in campo. Agropoli e Sapri in trasferta. Calpazio al Vaudano

Nel turno infrasettimanale valido per la trentesima giornata del Campionato di Eccellenza Girone B, impegni esterni questo pomeriggio per Agropoli e Sapri, la Calpazio ospita il Città di Solofra.

Agropoli a Serino

L'Agropoli dopo la rocambolesca vittoria con la Scafatese, i delfini cercheranno di dare seguito ai propri risultati sul campo della Virtus Avellino, squadra cha ha invertito il proprio rendimento nel girone di ritorno, ridimensionandola di molto, gara che sarà sempre ostica per l'Agropoli che dovrà fare a meno di Sannia Simone per un piccolo infortunio, Rimoli per squalifica e Corado per problemi personali.

Dunque Mister Ambrosino sarà costretto a ridisegnare una formazione in grado di poter portare i tre punti a casa, probabile che il modulo non cambi, con il consolidato 4-3-1-2. In difesa davanti a Romano agiranno Pelliccia, Calvanese, Romanelli e Raucci, a centrocampo Cesani, Chumak, e Gaita; alle spalle di Onesto e Rabbeni probabilmente verrà utilizzato Capozzoli. Formazione nonostante le defezioni di tutto rispetto.

Calpazio, match salvezza con il Solofra

La Calpazio che sta attraversando un momento complicato, mercoledì al “Vaudano” ospiterà il Città di Solofra, squadra che lotta disperatamente per guadagnare punti salvezza. D'altro canto mister Santosuosso vorrà ritrovare la vittoria, che manca praticamente da sette turni.

Per farlo l'allenatore della Calpazio si affiderà alla formazione tipo con Dello Russo e Di Genio a guidare la difesa, Manzo e Di Lascio a centrocampo e in avanti Margiotta e Rekik pronti mettere a disposizione della squadra il proprio estro e fantasia.

Sapri, altro scontro diretto

Infine il Sapri, in attesa del ricorso contro il Salernum Baronissi, andrà sul campo della Pro Sangiorgese a disputare un vero è proprio scontro salvezza. Obbligatori i tre punti per mister Del Sorbo che come sempre si affiderà alla qualità di Guti e Braghetto per ritrovare la vittoria.