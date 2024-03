L’Agropoli si aggiudica il big match contro la Scafatese

È una rete fortunosa di Onesto a regalare ai Delfini la vittoria contro la Scafatese, proprio al tramonto del primo tempo. Gli uomini di Ambrosino, impalpabili nella prima frazione, sono bravi a riorganizzarsi e a portare a casa, un risultato che riaccende i sogni playoff.

Il primo tempo

Prima conclusione al minuto 5' con Tedesco che calcia alto. La Scafatese si prende il pallino del gioco con l'Agropoli che non riesce a uscire dalla sua metà campo. Al 25' contropiede cestinato da Rimoli, che conduce leziosamente il pallone anziché servire Onesto. Occasione Scafatese al minuto 30' , Pisani viene servito in area direttamente da rimessa laterale, agisce da pivot e va in porta, sul diagonale è miracoloso Romano. Al minuto 34' grandi proteste per un fallo al limite di Calvanese su Pisani, i canarini pretendevano la massima punizione. Goal dell'Agropoli all'ultimo respiro. Un cross sbilenco di Onesto sorprende Solombrino e si insacca in rete, 1 a 0 per i padroni di casa

La ripresa

Buona sgroppata di Raucci ad avvio ripresa, palla al centro, salva Esposito. Al minuto 16' ci prova sempre Esposito di testa, palla alta di molto. Al 26' punizione di Tedesco, sfera di poco alta. Alla mezz'ora ancora Tedesco in area, palla per Arciello, salva Calvanese. Al minuto 37' l'Agropoli reclama per un fallo di mano nell'area di rigore della Scafatese, non c'è nulla per il direttore di gara.

Combinazione rapidissima dell'Agropoli al minuto 41', bravissimo Capozzoli a trovare il compagno in verticale con il tacco, l'azione viene conclusa da Rabbeni con l'atmosfera che si spegne sul fondo. Al minuto 44' Palla profonda per Tedesco, ma è reattivo Romano a uscire sul bomber dei canarini. È questa l'ultima vera occasione del match che si conclude con il risultato di 1 a 0 in favore dei Delfini.