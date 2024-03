Blitz dei Carabinieri al Comune di Eboli: si attende la conclusione delle indagini

Prima un esposto alle forze dell'ordine e poi il blitz dei carabinieri della locale compagnia di Eboli che negli uffici del settore Politiche Sociali a Palazzo di Città avrebbero acquisto atti e documenti relativi ad alcune gare d'appalto riguardanti l'assistenza agli anziani e alle persone con disabilità.

L'operazione

I militari dell'Arma coordinati dal capitano Greta Gentili negli uffici di via Ripa avrebbero acquisito copia conforme di documenti relativi a settori specifici, materiale che, a quanto pare, servirà per riscrivere l'azione burocratica nell'ambito delle politiche sociali. Quello degli esposti non è nuovo come argomento al Comune di Eboli.

Si attende la conclusione delle indagini

Negli uffici del Municipio, infatti, soprattutto negli ultimi anni le forze dell'ordine sono spesso intervenute su esplicita segnalazione e sollecitazione di una certa politica per acquisire documentazione varia. In via Ripa intanto le bocche rimangono cucite e si attende la conclusione delle indagini.