70 nuovi nati ad Altavilla Silentina. Il Comune li accoglie con una cerimonia

Anche la comunità di Altavilla Silentina accoglie i nuovi nati attraverso il cerimoniale previsto proprio per la “Giornata Nazionale della Gentilezza ai nuovi nati”. L'appuntamento è per sabato, 23 marzo, alle ore 11:00, presso l'Auditorium “A. Casagrande”. Per l'occasione l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Cembalo, accoglierà i genitori e i bambini nati nel 2023.

L'iniziativa

La consigliera delegata alla Gentilezza, Antonietta Di Verniere, anche per quest'anno ha previsto la celebrazione durante la quale gli amministratori consegneranno, simbolicamente, le chiavi della città ai bambini nati durante lo scorso anno.

Ad Altavilla Silentina sono ben 70 i piccoli venuti alla luce nel 2023.

“Con orgoglio vi comunichiamo che, anche quest'anno, il numero delle nascite è aumentato rispetto all'anno precedente” hanno fatto sapere dalla casa comunale

«Un messaggio di gentilezza»

L'iniziativa è stata diffusa dall'Associazione Cor et Amor, nell'ambito del progetto nazionale “Costruiamo Gentilezza” e il cerimoniale, semplice e condiviso con tutti i comuni italiani, serve per creare un simbolo identificativo della giornata affinché il messaggio di gentilezza e accoglienza che si vuole veicolare attraverso il progetto, acquisisca forza e vigore.

L'iniziativa è anche un'occasione di riflessione sul valore della gentilezza.