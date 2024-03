Paura a Teggiano, auto in fiamme. Il proprietario riesce a mettersi in salvo

Paura a Teggiano, in via Perillo III, in località San Marco, dove un’automobile ha preso fuoco per cause ancora in corso di accertamento. Il rogo ha avvolto la vettura di piccola cilindrata, provocando un denso fumo nero che ha invaso la zona.

I soccorsi

Provvidenziale l’intervento di un vicino di casa del proprietario dell’auto che è intervenuto con una piccola autocisterna di acqua per spegnere le fiamme. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale di Teggiano ed i Vigili del Fuoco di Sala Consilina che hanno completato l’opera di spegnimento e messo in sicurezza l’area.

Il proprietario della vettura, illeso, è stato soccorso dai sanitari del 118. Le cause del rogo sono ancora al vaglio degli inquirenti.