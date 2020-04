Teggiano: l’indennità della giunta per acquistare materiale per il 118

TEGGIANO. Un altro gesto di solidarietà che arriva da Teggiano. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Michele Di Candia, ha infatti deciso di devolvere per un nobile scopo l’indennità di carica dovuta nel mese di aprile. I fondi risparmiati andranno a coloro che in prima linea combattono questa emergenza sanitaria in atto.

Indennità per acquistare materiali per il servizio 118

In particolare con i fondi del primo cittadino e degli assessori verranno acquistati materiali e attrezzature per il servizio 118.

Un conto per le donazioni

Questa non è l’unica iniziativa attuata dall’amministrazione comunale di Teggiano. L’esecutivo Di Candia, infatti, ha disposto anche l’apertura di un conto corrente per dare la possibilità a tutti di fare la propria parte: IBAN: IT 78 I 08784 76510 010000013101 – BIC CCRTIT2TMPR. La causale del versamento è EMERGENZA DA COVID-19.