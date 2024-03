Carmine Caramante: “Il percorso verso le elezioni procede. La nostra proposta è chiara e coraggiosa”

Va avanti con ottimi riscontri il percorso di avvicinamento, verso le elezioni comunali di Capaccio Paestum dell’8 e 9 giugno, per il gruppo politico a sostegno della candidatura a Sindaco del dottor Carmine Caramante, già consigliere comunale.

Il punto del candidato sindaco

A circa due mesi dalla presentazione ufficiale delle liste, lo stesso Carmine Caramante fa il punto della situazione: “Stiamo girando il territorio, ci stiamo confrontando con donne e uomini, famiglie ed imprese di Capaccio Paestum. Stiamo riscontrando un malcontento crescente verso l’operato dell’Amministrazione Alfieri, accusata da molti di aver solo fatto debiti per opere ed interventi inutili, creato zero posti di lavoro, favorito assunzioni e imprese non capaccesi, dato privilegi a pochi e soprattutto aver escluso i deboli e i cittadini in difficoltà”.

“Noi crediamo in valori diversi e li stiamo comunicando casa per casa. Per quanto riguarda la formazione delle liste, siamo a poco meno di 60 giorni dalla consegna burocratica, siamo a lavoro sulla possibilità di formare almeno due liste di donne e uomini con grande senso di appartenenza alla comunità. Ringrazio già da adesso quanti hanno con entusiasmo e convinzione dato la loro piena disponibilità a fare questo percorso di partecipazione. Come ho già più volte detto e ribadito, le mie porte sono e continuano ad essere aperte a tutte le possibilità che prevedano soluzioni di ampio respiro e il coinvolgimento di tutti gli altri movimenti e gruppi politici, compresi i partiti. Non vogliamo essere divisivi ma inclusivi e favorire, nel caso, ogni tentativo che possa aggregare tutti coloro che si vogliono porre in alternativa ad Alfieri”. Così conclude il candidato sindaco.