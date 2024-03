Grave carenza di tecnici Aspp all’Asl Salerno: rischio per la sicurezza sul lavoro

L’Ugl Salute Salerno lancia un appello urgente per risolvere la grave carenza di tecnici Aspp (Addetti al servizio di prevenzione e protezione) presso l’Asl Salerno. La problematica, denunciata dal segretario provinciale Luigi Marino, perdura da anni e mette a rischio la sicurezza sul lavoro nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie dell’intera provincia.

Un servizio fondamentale con personale insufficiente

Il servizio di prevenzione e protezione è fondamentale per garantire un ambiente di lavoro sicuro. Tuttavia, attualmente conta solo sei addetti per coprire tutte le strutture, un numero nettamente insufficiente vista la vastità delle responsabilità e delle competenze richieste.

Procedure ferme al 2019

La situazione è aggravata dal fatto che la procedura per le nomine degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, avviata nel 2019, è ancora ferma. I risultati idonei sono stati pubblicati nel settembre dello stesso anno, ma nulla è stato ancora concretizzato.

L’Ugl Salute chiede l’intervento della Regione Campania

“La sicurezza sul lavoro è una priorità assoluta e l’Asl Salerno deve garantire un servizio efficiente ed adeguato alle necessità del territorio. Non possiamo ignorare che la situazione attuale mette a repentaglio la salute e la sicurezza di lavoratori e cittadini“, ha dichiarato Luigi Marino.

L’Ugl Salute chiede quindi un intervento immediato dell’Ufficio Sicurezza sul Lavoro della Regione Campania per risolvere questa criticità. “La sicurezza sul lavoro non può aspettare, e il personale sanitario merita di operare in un contesto sicuro ed adeguato. Attendiamo un’immediata risposta per tutelare la salute di tutti coloro che lavorano nelle strutture sanitarie della provincia di Salerno“, ha concluso il segretario provinciale.

Mancanza di risposte e ritardi inaccettabili

L’Ugl Salute denuncia inoltre la mancanza di risposte e di un’azione tempestiva da parte dell’Asl Salerno, nonostante le sollecitazioni ricevute anche dalla Prefettura salernitana.