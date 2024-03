Attività di controllo nell’agro-nocerino sarnese: due arresti e tre denunce

Nel pomeriggio del 6 marzo scorso, a Scafati e Pagani, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno svolto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione ai delitti contro il patrimonio in relazione ai furti in abitazione e nelle attività commerciali.

L’attività di controllo

Il controllo dei Carabinieri, che ha visto l’impiego di personale delle Tenenze del luogo, della Sezione Radiomobile e di quella Operativa del Norm di Nocera Inferiore, nonché l’ausilio di altri reparti contermini, di squadra di supporto della Compagnia di Intervento Operativo e di unità cinofila, è stato esteso anche alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada. Nel corso dell’operazione, disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, che ha impiegato un dispositivo composto complessivamente da 13 pattuglie e 30 militari, sono stati controllati 119 veicoli, identificate 121 persone e comminate 15 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, nonché deferite all’Autorità Giudiziaria in stato di arresto, L.N., 58enne, e C.L., 54enne, entrambi di Pagani, per “furti tentati e consumati”, commessi nella zona di via San Rocco a Pagani; in s.l., due persone per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto di armi ed oggetti atti ad offendere”.

Inoltre, nell’ambito della vigilanza straordinaria dell’ispettorato nazionale del lavoro, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Salerno hanno deferito in stato di libertà il proprietario di una attività imprenditoriale dell’Agro Nocerino-Sarnese per impiego di manodopera priva di permesso di soggiorno e violazioni Testo Unico sulla sicurezza e tutela salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, applicando anche la sospensione per “lavoro a nero” ed elevando sanzioni amministrative per un importo di circa 90.000,00 euro.