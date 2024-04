A Pagani apre il polo oncologico di eccellenza: un’occasione persa per Agropoli

L’ospedale di Pagani sempre più riferimento non solo per la provincia di Salerno ma anche per l’intera Regione e per il Mezzogiorno. Aumentano i servizi per il presidio ospedaliero e in settimana l’Asl Salerno ha inaugurato il polo oncologico e messo a disposizione dell’azienda appaltatrice il cantiere dove sarà realizzato il bunker che ospiterà i due acceleratori lineari ad elettroni. La radio terapia sarà un’altra metodica a servizio della cura dei tumori. L’obiettivo è di iniziare le terapie entro il primo gennaio 2026.

Ospedale di Pagani punto di riferimento

«L’ospedale di Pagani – ha precisato il direttore generale dell’azienda sanitaria Gennaro Sosto – è ormai una realtà consolidata nel panorama regionale e del Mezzogiorno per la cura delle diverse forme di cancro. E lo sarà ancor di più grazie agli ulteriori investimenti della Regione Campania».

Un’occasione persa per il Cilento

Parole che fanno che fanno emergere rammarico ad Agropoli per l’occasione persa: anni fa, infatti, l’allora consigliere regionale Antonio Valiante propose di realizzare qui il polo oncologico, come ha ricordato il figlio Simone in una delle puntata di Palazzo di Città, ma la politica dell’epoca fu forse miope nel rifiutare questa opportunità.