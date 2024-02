Politica e sviluppo del territorio: se ne parla a Palazzo di Città

Nuovo appuntamento con Palazzo di Città, approfondimento politico a cura di InfoCilento. Nella nuova puntata si parlerà della situazione politica in Cilento con un’attenzione particolare a Vallo della Lucania. Ospite l’ex parlamentare Simone Valiante. In studio anche il giornalista Carmine Infante e l’opinionista Bruno Mautone. Conduce il direttore di InfoCilento, Ernesto Rocco.

Palazzo di città va in onda ogni martedì alle 21 sul canale 79 del digitale terrestre e in streaming sul InfoCilento.it. La replica va in onda ogni mercoledì alle 15.