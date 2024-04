ASL Salerno: la CISL FP chiede attenzione all’Oncologia di Pagani

La CISL FP Salerno ha inviato una nota alla Direzione Strategica dell’ASL Salerno per sollecitare un’attenzione particolare all’attuale situazione dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia del Presidio Ospedaliero di Pagani. Pur riconoscendo l’impegno profuso per l’inaugurazione del nuovo Reparto di Oncologia, avvenuta l’11 aprile scorso, la CISL FP chiede che l’impegno sia costante e concreto per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) ai pazienti.

La richiesta del sindacato

Il sindacato chiede che il Reparto diventi operativo già dal 1° maggio, potendo contare su 8 posti letto. Inoltre, sottolinea la necessità di non sottovalutare i servizi annessi e connessi all’Oncologia, che potrebbero essere compromessi da eventuali trasferimenti di personale interno.

“Auspichiamo che già dal 1° maggio il Reparto sia operativo affinché si possa fornire la migliore assistenza a chi è considerato ‘fragile’ potendo contare su ben n. 8 posti letto”, dichiara il segretario aziendale CISL FP Gianfranco Maiorino. “Contestualmente, consapevoli della necessità da parte della Direzione Strategica di ottemperare alle disposizioni regionali in termini di esigenze legate al reclutamento di personale, chiediamo di non sottovalutare e trascurare i servizi annessi e connessi che coadiuvano la struttura oncologica”.