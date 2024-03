Ha ricevuto il prestigioso premio ‘Arcimboldo d’Oro’, conquistando il punteggio massimo di 3 pennelli, nella categoria ‘Chef artisti moderni‘. Franco Marino si racconta piacevolmente attraverso una intervista fotografica in cui fuoriesce passione, senso estetico, rispetto per la stagionalità dei prodotti della cucina e amore per il proprio territorio di origine, il Cilento.

Tutto questo “All’ora del caffè”, programma di InfoCilento in onda il martedì, mercoledì e giovedì sul canale tv 79 DTT.