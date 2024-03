Incidente ad Eboli: cade dallo scooter, 14enne in rianimazione

Ennesimo incidente che vede coinvolti due giovanissimi, residenti nella Città di Eboli. Un ragazzo di 14 anni, infatti, si trova, attualmente, nel reparto di Rianimazione presso il nosocomio ebolitano, SS. Addolorata dopo essere caduto dallo scooter, nella giornata di domenica mentre era in compagnia di un amico, di un anno più grande lui.

Le prime ricostruzioni

Il giovane stava viaggiando lungo la SS18, precisamente in località Santa Cecilia, quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo per cadere rovinosamente a terra. Il compagno di viaggio, fortunatamente, è rimasto illeso, ma il 14enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale dal personale sanitario del 118. Le circostanze esatte dell’incidente sono al vaglio delle autorità competenti, con gli agenti della Polizia Stradale di Eboli che si sono recati sul luogo dell’accaduto per effettuare i necessari rilievi e avviare le indagini.

Sensibilizzare alla prudenza sulle strade

La notizia ha generato profonda preoccupazione tra i residenti, sottolineando ancora una volta l’importanza della prudenza e del rispetto delle norme stradali, soprattutto tra i giovani.