Incidente Altavilla Silentina, 36enne intubata

Sarebbero più serie di quanto inizialmente ipotizzato le condizioni di salute della 36enne di Battipaglia rimasta ferita nell’incidente stradale avvenuto ieri mattina ad Altavilla Silentina.

L’incidente

Il sinistro si è verificato in località Ponte Calore dove la giovane donna, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della Fiat Panda che guidava finendo in un terreno privato sito vicino alla strada dopo aver impattato contro il bordo stradale.

I soccorsi

Per estrarre la donna dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco della Compagnia di Eboli, diretti dal caposquadra Pasquale Pingaro.

I soccorsi, giunti sul posto tempestivamente, hanno trovato la donna ancora cosciente, ma, stando ad alcune testimonianze, poco dopo la donna avrebbe perso conoscenza.

La trentaseienne è stata trasportata presso l’ospedale SS Maria Addolorata di Eboli, in codice rosso, dall’ambulanza della Croce Rossa – Comitato di Serre.

A quanto pare avrebbe riportato ferite su tutto il corpo e, attualmente, sarebbe intubata e in coma presso il nosocomio ebolitano.

Sul luogo dell’incidente, ieri mattina, sono giunti anche i carabinieri della Stazione di Altavilla Silentina, coordinati dalla Compagnia di Eboli, per effettuare tutti i rilievi del caso.