Incidente ad Altavilla Silentina, auto si ribalta: 36enne trasferita in ospedale in codice rosso

Questa mattina una donna, originaria di Battipaglia, è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto ad Altavilla Silentina. La donna, al volante della vettura, si trovava in località Ponte Calore quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell’auto che ha impattato contro un muretto.

La dinamica

L’auto, una Fiat Panda, si è ribaltata e per estrarre la donna dalla lamiere è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco della Compagnia di Eboli, diretti dal caposquadra Pasquale Pingaro. La donna, di 36 anni, è stata soccorsa dal personale sanitario della Croce Rossa Comitato di Serre che l’ha trasportata presso l’ospedale SS Addolorata di Eboli dove è attualmente ricoverata.

La donna non sarebbe in pericolo di vita

La giovane ha riportato importanti ferite su tutto il corpo, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della locale Stazione, coordinati dalla Compagnia di Eboli.