Incidente sulla SS18, extracomunitario in bici investito: è in gravi condizioni

Incidente stradale questa mattina lungo la SS18 nei pressi del bivio di Santa Cecilia ad Eboli. Un giovane extracomunitario che viaggiava a bordo di una bicicletta è stato investito da un’auto di passaggio.

La dinamica

Violento l’impatto con la vittima che è stata sbalzata a terra violentemente. L’uomo è rimasto a terra al centro della carreggiata in attesa dell’arrivo dei soccorritori. Gravissime le sue condizioni.

Al momento non è ancora chiara la dinamica del sinistro. Intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Il sinistro è avvenuto intorno alle 6:30 di questa mattina.

I pericoli sulla SS18

Purtroppo simili incidenti non sono nuovi: spesso gli extracomunitari che si recano al lavoro nella Piana del Sele percorrono la statale in bici, talvolta senza accessori catarifrangenti, e per questo risultano scarsamente visibili soprattutto in condizioni di poca luce.

Quello avvenuto questa mattina è soltanto l’ennesimo grave incidente.