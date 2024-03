Eboli, Stabat Mater: musica in preghiera al Santuario dei Santi Medici Cosma e Damiano

Un appuntamento in musica e preghiera molto atteso quello che sabato 9 marzo, con inizio alle ore 19.30, si svolgerà presso il Santuario dei Santi Medici Cosma e Damiano. Il concerto dello Stabat Mater di G.B. Pergolesi, tra musica in preghiera è una iniziativa che è nata per promuovere la riflessione su temi centrali della Quaresima e per offrire attraverso il canto la preparazione al Triduo Pasquale.

L’appuntamento

Ideato dal maestro Paolo Di Benedetto, l’appuntamento vedrà la partecipazione del Soprano Anita Celentano e del Mezzosoprano Michela Rago, accompagnate dal Maestro Carmine Rosolia. Le note struggenti di una cantata della Passione, allieteranno i presenti.

Alla serata presenteranno parte diverse realtà associazionistiche del territorio e i rappresentanti di diversi cori lirici della Città, uomini e donne che animano le Sante messe in diverse parrocchie locali e pregano attraversalo musica.