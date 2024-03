Incidente stradale a Sarno: due giovani deferiti per lesioni e omissione di soccorso

I Carabinieri della Stazione di Sarno hanno deferito in stato di libertà un 18enne ed un 20enne, entrambi del luogo, per “lesioni personali a seguito di sinistro stradale ed omissione di soccorso“.

Le indagini

Le indagini sono scattate a seguito di un incidente stradale avvenuto a Sarno nella notte del 2 marzo scorso, in cui è rimasto gravemente ferito un 33enne del posto. I Carabinieri hanno immediatamente avviato le ricerche per individuare il veicolo coinvolto nell’incidente e gli occupanti.

I due giovani identificati

Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte, i Carabinieri sono riusciti a identificare il veicolo e a risalire ai due giovani che lo occupavano. I due, che si trovavano alla guida del veicolo al momento dell’incidente, si sono dati alla fuga senza prestare soccorso al 33enne ferito.

La ricostruzione dei fatti

Dalle ricostruzioni dei Carabinieri, è emerso che il 18enne era alla guida del veicolo, mentre il 20enne era il passeggero. I due, per cause ancora in corso di accertamento, hanno perso il controllo del mezzo, che è andato a sbattere contro un’auto in sosta. Nell’impatto, il 33enne, che si trovava all’interno dell’auto in sosta, è rimasto ferito.

La posizione dei due giovani al vaglio dell’Autorità Giudiziaria

I due giovani sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Nocera Inferiore per i reati di “lesioni personali a seguito di sinistro stradale ed omissione di soccorso”. La loro posizione è al vaglio del GIP, che dovrà decidere se disporre o meno il loro rinvio a giudizio.