Policastro Bussentino: iniziato presso il Tribunale di Lagonegro il processo per la morte di Lorenzo Pio Coronato

È iniziata ieri mattina, presso il Tribunale di Lagonegro, la fase dibattimentale del procedimento che vede imputato per omicidio stradale il 57enne Carabiniere, difeso dall’avvocato Demetrio Ricciardone, coinvolto nell’incidente stradale che causò la morte di Lorenzo Pio Coronato.

La prima udienza

Ammesse dal giudice monocratico, nel corso della prima udienza di un procedimento che si prevede di lunga durata, tutte le prove presentate da entrambe le parti. In particolare si tratterebbe di prove testimoniali quelle raccolte e presentate dai difensori della famiglia Coronato, gli avvocati Rocco Colicigno, Alfonso Vozza e Marco Saraceno. Dopo il rinvio a giudizio del militare a seguito della decisione presa del giudice per l’udienza preliminare della Procura di Lagonegro Ennio Trivelli, il processo ha definitivamente preso il via. Un’udienza molto “snella” quella che si è tenuta ieri al termine della quale è stata fissata per il prossimo 10 Luglio una nuovo seduta durante la quale si procederà con l’ascolto dei testimoni. Di coloro che sembra siano arrivati sul luogo dell’incidente subito dopo la scontro.

I fatti risalgono a 2 anni fa

I fatti risalgono a circa due anni fa, nella notte compresa tra il 3 e il 4 Luglio del 2022, quando Lorenzo Pio Coronato rimase coinvolto in un grave incidente stradale lungo la strada statale 18, nei pressi di un incrocio nella frazione costiera di Policastro Bussentino. Il giovane si trovava a bordo del suo scooter, uno Yamaha 125, quando si scontrò con una Ford Fiesta a bordo della quale viaggiava il 57enne, accusato di omicidio stradale. Un impatto violento a seguito del quale Coronato fu trasferito in Codice Rosso presso l’ospedale “Immacolata” di Sapri. Le sue condizioni di salute risultano subito molto gravi. Lorenzo Pio Coronato lottò per circa 40 giorni tra la vita e la morte, fino al 14 Agosto quando tutte le speranze all’improvviso sparirono. Il 18enne si spense nel reparto di Rianimazione della struttura ospedaliera del Golfo di Policastro. Troppo gravi le ferite riportate dal giovane a causa dell’Incidente.

Attesa per il prossimo 10 luglio

Una notizia che lasciò sotto shock l’intero comprensorio, tutti coloro che conoscevano il 18enne, un ragazzo amato e ben voluto da tutti. Ora c’è attesa per il prossimo 10 Luglio quando saranno fornite le prime dichiarazioni di coloro che sarebbero accorsi sul lungo dell’incidente subito dopo lo scontro, per tentare di ricostruire cosa è accaduto quella terribile notte compresa tra il 3 e il 4 Luglio 2022.