Campagna: ancora un momento di raccoglimento per i 2 Carabinieri morti nell’incidente stradale

Un lungo serpentone di persone si è snodato per le strade principali del Comune di Campagna in occasione delle celebrazioni religiose della Madonna della Neve e di San Francesco da Paola. Uomini e donne in preghiera si sono ritrovati per la cerimonia religiosa e per portare ancora un saluto a Francesco Pastore e Francesco Mazzaro i due carabinieri della stazione di Campagna deceduti la settimana scorsa nel violento incidente stradale.

Un momento di raccoglimento

Due militari in divisa hanno attraversato le strade del paese portando in processione due grandi immagini con i ritratti dei due ragazzi di 25 e 27 anni. Lacrime, preghiere, tanto dispiacere. Il momento più alto di commozione si è registrato quando il Sindaco di Campagna Biagio Luogo si è fermato per una preghiera lungo la strada Statale 91 nel punto esatto in cui l’auto di servizio dei carabinieri ha arrestato la sua marcia e i due uomini sono deceduti dopo il violento scontro col il suv.

Il messaggio

“Avevamo bisogno di un momento di fede che ha assunto un profondo significato commemorativo, proprio in un tempo di dolore e sconforto che continua anche oggi e purtroppo continuerà a lungo”, ha detto il Presidente del Consiglio Generale della Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele Giacomo Magliano che è anche consigliere comunale di Campagna e che accanto al Sindaco Luongo si è occupato di diverse procedure burocratiche in un momento molto difficile per tutta la comunità.