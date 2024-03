Castellabate, rifiuti abbandonati in zona Piano Melaino: volontari a lavoro per ripulirla

Castellabate è un borgo di inestimabile bellezza, eppure c’è qualcuno sempre pronto a rovinare il suo caratteristico equilibrio naturale. Nel weekend, infatti, tramite una segnalazione sui social, sono stati rivenuti diversi rifiuti abbandonati in uno dei sentieri che porta alla zona di Piano Melaino. La segnalazione è arrivata direttamente da una segnalazione sui social, facendo scatenare l’indignazione di molti cittadini.

Volontari a lavoro

All’indomani della scoperta, il protagonista del rinvenimento, Alessandro Meola, insieme ad una piccola squadra di volontari si è subito recato sul posto per ripulire tutta la zona. Tanto il materiale raccolto: dai sacchi d’immondizia, a scarti edilizi, passando anche dalla presenza di ben 20 lastre di radiografia risalenti a diversi anni fa.

“Non roviniamo la Terra”

Tra coloro i quali si sono adoperati per le attività di pulizia c’è anche la neo eletta al Consiglio Direttivo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, Chiara Ianni che ha dichiarato: “Credo che avere la Terra e non rovinarla sia la più bella forma d’arte che si possa desiderare. Peccato che non tutti riescano ancora a capirlo”