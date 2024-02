“Detto tra Noi” in compagnia della band di Lagonegro «Stereo 8»

Torna un nuovo appuntamento con il programma condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo. Ospiti della settimana, una band seguitissima nel Sud Italia, ma non solo: gli “Stereo8”. Originari di Lagonegro e Montesano, i cinque ragazzi che compongono la band, sono molto amici, affiatati e quindi anche complici nel lavoro. In collegamento Antonello Perciante e Alberto Acquarulo.

Detto tra Noi va in onda tutti i giovedì alle 20:40 sul canale 79 del digitale terrestre e in streaming su infocilento.it. In replica il venerdì dopo l’edizione del tg delle 13.55