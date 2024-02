Ufficiale: è Miraldi il nuovo assessore di Vallo della Lucania, ecco le deleghe

La decisione era già presa, mancava solo la ratifica sul nuovo accordo tra Pietro Miraldi e Antonio Sansone. L’ufficialità è arrivata solo questa mattina per questione di contingenze e impedimenti vari (come precisato in un precedente articolo). Miraldi, dunque, rientra in maggioranza dalla porta principale, dopo il “gran rifiuto” post elezioni

I motivi della decisione

Per Sansone Miraldi è stato la scelta più naturale, rispetto a un accordo con Ametrano, più complesso da giustificare dal punto di vista ideologico nei confronti della piazza. Secondo alcuni rumors, il primo cittadino ha apprezzato la schiettezza di Miraldi nella gestione delle trattativa, ma anche alcune mosse conciliatorie quando ci fu la frattura tra Botti e la maggioranza. Il neoassessore è meno vulcanico di Botti, nei modi, ma forse non è meno deciso e radicale in alcune iniziative, come quando lasciò la maggioranza per restare in consiglio da indipendente

Le deleghe

Sansone ha deciso di conferire a Miraldi le deleghe al Personale, agli affari generali e ai servizi cimiteriali.

Le prime dichiarazioni

“Ringrazio il sindaco per la fiducia accordatami. Mi sono candidato per amministrare Vallo e mi impegnerò per dare un contributo alla mia Città che amo e sono, come sempre, a disposizione di tutti i cittadini. Sicuramente sarà un lavoro duro e impegnativo, ma ce la metterò tutta”.