Vallo della Lucania, niente sorprese per il nuovo assessore: Miraldi sarà ufficializzato in settimana

Sarà Pietro Miraldi il nuovo assessore di Vallo della Lucania. Dunque, non ci saranno sorprese, nonostante diversi rumors dovuti a un’ufficialità ancora non arrivata. Tanti hanno parlato di tentativi di riavvicinamento tra il sindaco Antonio Sansone e Nicola Botti e di scricchioli nella maggioranza. Ipotesi, attualmente, prive di riscontri.

Questione di contingenze

La “trattativa” per il reintegro di Miraldi in maggioranza è chiusa già da qualche giorno, con la piena ri-adesione al progetto. Il conferimento delle deleghe sarebbe slittato a causa di diversi impegni personali di Miraldi e del sindaco. Il sì definitivo potrebbe arrivare oggi anche se le contingenze potrebbero portare a un ulteriore spostamento a mercoledì. In ogni caso, è altamente improbabile che Sansone e Miraldi procastineranno la firma al di là di questa settimana, agende gremite permettendo.

Un riavvicinamento difficile

Quanto a un ipotetico riavvicinamento tra Sansone e Botti, a oggi la strada appare tortuosa. In quanto le posizioni sembrano distanti a livello ideologico, ma soprattutto a livello umano.

Botti sente, e forse non in modo infondato, che le critiche che ha subito nel corso del suo operato, riguardo il piano di zona, eccedessero da motivi e tecnici abbracciando quelli personali. Con questo status quo non c’è intermediario che possa sedere Sansone e Botti allo stesso tavolo.