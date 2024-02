Al via le iscrizioni per la seconda edizione del Circolo Letterario di Agropoli

L’Amministrazione comunale di Agropoli, Assessorato alle Politiche giovanili, nell’ambito del progetto Cittadella dei Giovani, ha annunciato l’avvio delle iscrizioni per la seconda edizione del Circolo Letterario.

Incontri con autori e autrici del territorio

I laboratori gratuiti di lettura e scrittura vedranno la presenza di diversi autori che avranno la possibilità di illustrare ai giovani partecipanti (fascia di età 14-35 anni) le proprie conoscenze al fine di stimolare la curiosità e magari far nascere la passione per la scrittura in ognuno di loro. Ogni contributo sarà prezioso per arricchire la discussione e promuovere la creatività.

Come partecipare

Per gli scrittori e le scrittrici

È richiesto l’invio di apposita manifestazione di interesse per scrittori e scrittrici del territorio che intendono presenziare i laboratori. La manifestazione di interesse può essere scaricata dal sito web del Comune di Agropoli o ritirata presso l’ufficio protocollo.

Per i giovani partecipanti

I giovani che vorranno partecipare dovranno inviare apposita istanza all’ufficio protocollo del Comune di Agropoli via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it oppure consegnandola direttamente a mano. I minori di 18 anni dovranno allegare all’istanza un’apposita autorizzazione firmata da chi esercita la potestà genitoriale.

Un’occasione per coltivare la passione per la lettura e la scrittura

Il Circolo Letterario, promosso dall’assessore Maria Giovanna D’Arienzo, rappresenta un’occasione per i giovani di Agropoli per coltivare la passione per la lettura e la scrittura, confrontarsi con autori e apprendere nuove tecniche narrative.