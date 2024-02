Lotta all’abusivismo a Capaccio Paestum: sequestrata una villa

Ancora abusivismo nel Comune di Capaccio Paestum. Nella giornata di ieri in Località Torre di Mare è scattato il sequestro di una villa, ricadente su un suolo di 500mq.

Una volta giunti sul posto, in Via Fidia, i Carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, agli ordini del luogotenente Giuseppe D’Agostino, hanno effettuato i dovuti accertamenti ed hanno scoperto diverse difformità.

Gli illeciti

All’interno della villa sarebbero stati riscontrati diversi illeciti, tra qui quello in materia edilizia e ambientale, in quanto la casa si trova in area archeologica.

Inoltre contestata l’assenza del permesso a costruire e tutte le autorizzazioni previste in questi casi.

Le denunce

Denunciato in stato di libertà alle autorità competenti il titolare dell’abitazione, per violazioni al Testo Unico dell’edilizia e reati connessi.