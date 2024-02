Paura a Rofrano: camion finisce in una scarpata, conducente in ospedale in codice rosso

Un camion carico di legna è precipitato in una scarpata a Rofrano. Il conducente, un 35enne di Padula, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

L’incidente

L’incidente è avvenuto weekend scorso su una strada interpoderale di Rofrano. Il camion, per cause ancora da accertare, è uscito di strada ed è precipitato in una scarpata di circa 10 metri.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sapri che stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente. Al vaglio l’ipotesi del cedimento di una parte della strada.

Il 35enne, che viaggiava da solo, ha riportato diverse ferite.