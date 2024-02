Indennità per i giorni festivi infrasettimanali: i giudici della Corte d’Appello di Salerno danno nuovamente ragione ai lavoratori dell’Asl

La Fials Salerno celebra una vittoria epocale per i lavoratori sanitari dopo una lunga e coraggiosa battaglia legale intrapresa dallo Studio legale Pelella. La Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza di primo grado del 19 gennaio 2022, presso il Tribunale di Nocera Inferiore, riconoscendo il diritto dei lavoratori a percepire l’indennità per i festivi infrasettimanali senza ulteriori complicazioni.

Un momento storico per la tutela dei diritti

“Questa sentenza segna un momento storico per i lavoratori sanitari“, ha dichiarato Carlo Lopopolo, segretario generale della Fials Salerno. “La Fials Salerno ha combattuto con determinazione per garantire che i diritti dei lavoratori siano rispettati e oggi possiamo affermare con fermezza che la giustizia è stata fatta“.

Il ruolo fondamentale dello Studio legale Pelella

Lo Studio legale Pelella ha giocato un ruolo fondamentale in questa battaglia, ottenendo la prima vittoria assoluta in merito alla corretta applicazione dell’articolo 9 in secondo grado. La sentenza non solo conferma il diritto dei lavoratori a ricevere l’indennità per il lavoro svolto nei giorni critici del calendario, ma impone anche all’Asl provinciale di pagare gli arretrati e le spese processuali.

Un punto di partenza per la tutela dei diritti dei lavoratori

“Questa vittoria è un punto di partenza”, ha ribadito Lopopolo. “Continueremo a lottare per garantire condizioni di lavoro giuste e rispettose dei diritti di coloro che dedicano la loro vita alla cura degli altri”.

La soddisfazione della Fials Salerno

La Fials Salerno si ritiene soddisfatta di questa vittoria, che rappresenta un passo avanti importante nella tutela dei diritti dei lavoratori sanitari. L’impegno del sindacato continuerà a essere quello di vigilare sul rispetto dei diritti dei lavoratori e di promuovere condizioni di lavoro migliori per tutti.