Eboli: La Casa editrice “Il Saggio” protagonista a San Giovanni Rotondo e al Maschio Angioino di Napoli

Le emozioni che sono sempre tante e gli spunti di riflessione che tra le pagine dei libri aumentano e restituiscono speranza: sono questi i punti di forza della casa editrice “Il Saggio” del cavaliere Peppe Barra.

La presentazione

Più di un centinaio di persone sabato pomeriggio si sono date appuntamento presso l’ampia sala dell’Hotel Corona di San Giovanni Rotondo per assistere alla presentazione, moderata da fra Massimiliano Re, della fraternità francescana di Betania, del libro di Maria Teresa Iadanza intitolato Non ho più paura del mare. Semplici storie per importanti scoperte, edito da Edizioni Il Saggio.

Tanta partecipazione

Un evento molto partecipato, pieno di interessanti interventi e piacevoli intermezzi musicali. L’ennesima testimonianza dello spessore culturale del Centro Culturale Studi Storici – Il Saggio di Eboli che ha all’attivo la pubblicazione di migliaia di libri e l’organizzazione di altrettante e numerose manifestazioni culturali che lasciano il segno.

Prossimi appuntamenti

Il 28 febbraio, inoltre, sempre a cura de “Il Saggio” presso il Maschio Angioino di Napoli, alla presenza di Luigi Musto Consigliere Comunale e Presidente della Commissione Politiche Giovanili e del

Lavoro del Comune di Napoli, si svolgerà la presentazione del libro di Rosaria Pannico “Viaggio verso un Nuovo Mondo – L’inizio della mia avventura”.

Contemporaneamente sarà conferito un particolare riconoscimento a Paola Capriotti e Dario Madi per il loro impegno sociale.