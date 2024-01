Eboli: la casa editrice “Il Saggio” protagonista a Milano in occasione della festa patronale di Santa Nino

Un evento unico nel suo genere che il prossimo 28 gennaio a Milano calamiterà l’attenzione di decine di volontari dell’associazione “Con la Georgia nel Cuore” in occasione della Festa patronale di Santa Nino.

Il libro

Un incontro molto atteso e la presentazione del libro Viaggio in Europa di Sulkhan-Saba Orbeliani, traduzione italiana di Manana Topadze Edizioni Il Saggio, 2023.

L’apertura dei lavori e i saluti sono affidati a Nunu Geladze, Presidente dell’Associazione “Con la Georgia nel Cuore” e a Natalia Kordzaia, Console Generale di Georgia a Milano.

Seguimi gli interventi della Prof.ssa Francesca Melzi, Vicepresidente dell’Associazione “Con la Georgia nel Cuore”, del Cav. Giuseppe Barra, editore della Casa editrice ebolitana Il Saggio, di

Berniero Barra, direttore editoriale de Il Saggio, Manana Topadze Gäumann, traduttrice dell’opera, Alessandra Sartori, curatrice delle note Giovanni Rickenbach.

Appuntamento il 28 gennaio

L’appuntamento del 28 gennaio alle ore 14:00 in via Marco Burigozzo 11, a Milano è l’ennesimo riconoscimento per il sodalizio culturale ebolitano. Il Cav. Giuseppe Barra e la sua casa editrice Il Saggio hanno all’attivo la pubblicazione di oltre mille libri, tanti altri sono in attesa dei lavori di pubblicazione. In Italia e all’estero la casa editrice ebolitana annovera scrittori di fama internazionale.

Un riconoscimento, quest’ultimo, che si aggiunge a tutti quelli che da oltre trent’anni il cavaliere Barra ha ricevuto e confermano la sua grande umiltà e il suo essere grande uomo di cultura punto di riferimento per Eboli, per la Piana del Sele, per la Provincia di Salerno.