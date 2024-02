Ritorna la cicogna bianca nel Vallo di Diano per il 29° anno consecutivo

Per il 29esimo anno consecutivo è tornata la cicogna nel Vallo di Diano. Ad arrivare per primo l’esemplare maschio in attesa dell’arrivo della compagna per creare una nuova famiglia. Il maschio, inizialmente, si stabilisce settimane prima per preparare il nido e aspettare la femmina.

L’avvistamento

L’avvistamento del maschio è stato segnalato nei terreni al confine tra Teggiano e Sala Consilina, mentre di solito le cicogne fanno schiudere le loro uova sui tralicci della località Termini, posizionato sull’estremità di un traliccio di media tensione dell’Enel che fu individuato per la prima volta nella primavera del 1996 da una squadra di sorveglianza ambientale dell’Associazione Tutela Ambientale A.T.A.P.S onlus di Sala Consilina che da sempre si occupa di monitorare e proteggere gli uccelli, comprese le coppie di genitori e i loro piccoli cicognini.

Negli anni, i volontari di questa associazione si sono sempre impegnati a garantire la sicurezza e la tutela di queste affascinanti creature volanti.

Le meravigliose foto di Cono Cimino raccontano, ancora una volta, lo spettacolo della natura che la coppia di cicogne bianche regala al Vallo di Diano, scelto ormai da circa 30 anni per nidificare