Sassano, chiuso il ponte sul torrente “Zia Francesca”. Riscontrato “grave degrado alla struttura portante”

Il responsabile del Comando Polizia Municipale di Sassano, l’ingegnere Alessandro Pone, con un provvedimento ha disposto dalla giornata di domani, 15 febbraio, la chiusura del ponte sul torrente zia Francesca nel comune di Sassano, per il grave stato di degrado in cui versa la struttura portante.

Le dichiarazioni

“Da sopralluogo effettuato in data 12.02.2024 del ponte sul torrente zia Francesca nel Comune di Sassano in via Fondoni, si legge sul documento, si è potuto appurare il grave stato di degrado in cui versa la struttura portante”.

L’ordinanza

Sul ponte era già vietata, con apposita ordinanza, la circolazione ai veicoli di massa a pieno carico superiore alle 3,5 t dei ponti di attraversamento del torrente zia Francesca in via Fondoni e in via Cavarelli.

Gli agenti della Polizia Municipale vigileranno sul rispetto da quanto previsto dall’ordinanza