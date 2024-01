Giovani imprenditori della gelateria: primo premio per la cilentana Silvia Chirico

Silvia Chirico è la vincitrice di Self M-aid Award, il Premio istituito dalla Fondazione Carlo Mendozzi per valorizzare le idee e i progetti innovativi dei giovani imprenditori nel settore della gelateria e della pasticceria. La premiazione della prima edizione del contest si è svolta presso la fiera SIGEP di Rimini, dove sono stati svelati i vincitori che hanno ritirato i simbolici assegni grazie ai quali, potranno continuare ad investire sulla propria professionalità o sulla propria azienda in strumentazioni o corsi di formazione.

Primo premio per Silvia Chirico

Ad aggiudicarsi il primo premio è stata Silvia Chirico, giovane imprenditrice che ha sempre lavorato nell’azienda di famiglia ad Ascea, in Cilento, consolidandone il posizionamento, per poi iniziare una nuova avventura spinta dalla passione e dalla voglia di mettersi in gioco.

Con la sua “agrigelateria” vuole far vivere ai visitatori un’esperienza unica attraverso la scoperta di gusti originali e la ricerca di materie prime territoriali. A lei il primo premio per aver proposto un progetto lungimirante fatto di intraprendenza e soprattutto di gelati mai visti o assaporati prima.

L’iniziativa

Un palco importante quello del SIGEP dal quale è stato annunciato che il Premio Self M-aid award diventerà un appuntamento annuale della Fondazione Carlo Mendozzi.

La mission della Fondazione Carlo Mendozzi, voluta da Francesca e Paola, infatti, è proprio quella di ricordare il papà Carlo, noto imprenditore salernitano, operando nel sociale, non solo verso i più bisognosi ma anche tendendo la mano ai giovani imprenditori. Con il premio, infatti, si vuole valorizzare e promuovere la volontà e l’ingegno dei giovani che attraverso il proprio lavoro, possono distinguersi nel settore prescelto apportandone un valore aggiunto.

Le reazioni

“Non mi aspettavo questo risultato, sono emozionata e felice perché questo premio per me è uno stimolo a perseverare nel mio lavoro e a credere sempre di più in quello che faccio – dice Silvia Chirico vincitrice di Self M-aid Award – credo che la formula vincente sia stata unire quanto di più straordinario la natura ci offra insieme al valore e al duro lavoro della mia famiglia. Amo il mio territorio il Cilento, per questo voglio sempre di più valorizzarlo. Natura e famiglia sono sicuramente i miei due punti fermi che da sempre hanno accompagnato il mio progetto. Non si smette però mai di imparare e di migliorarsi ed è per questo che con il premio vorrei investire ancora di più su me stessa, attraverso corsi di aggiornamento nel settore della gelateria. Un mondo che riesce a fare esprimere al meglio la mia visione di territorialità”.