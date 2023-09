Castellabate ricorda l’affondamento del Sommergibile Velella nell’80esimo anniversario

In questo 2023 così importante per Castellabate che celebra i suoi 900 anni, ricorre un anniversario altrettanto importante, l’affondamento del Sommergibile Velella affondato al largo di Punta Licosa lo scorso 7 settembre di 80 anni fa. La tragedia di questo Sommergibile rappresenta una triste pagina della storia di Castellabate, parte essenziale della nostra identità. Un anniversario che ogni anno è sempre più sentito e condiviso, una cerimonia ufficiale per rendere onore all’encomiabile operato reso durante le missioni e al suo equipaggio deceduto durante l’affondamento. Proprio per l’importanza di questo anniversario, sono state organizzate dal Comune di Castellabate e dall’A.N.M.I. sezione di Castellabate- Gruppo Sommergibile Caduti del Velella, in sinergia con l’associazione Il Faro di Licosa due giornate interamente dedicate a questa commemorazione.

Le celebrazioni in programma

Per rendere onore agli eroi silenziosi del Velella il 9 settembre, dopo la deposizione della corona al monumento a loro dedicato sul Molo di Punta Licosa andrà in scena la drammatizzazione storica per immagini, musica e voci scritta e diretta da Gaetano Stella. In Santa Maria le celebrazioni ufficiali si svolgeranno il 10 settembre a partire dalle ore 10:00 in Piazza Mondelli.

“Il ringraziamento innanzitutto va all’A.N.M.I. da sempre impegnata a promuovere la memoria e il ricordo della nostra storia come elemento fondamentale della nostra identità. Ringrazio anche l’associazione Il Faro di Licosa per la sinergia e la grande collaborazione nella realizzazione di questo importante anniversario. Ringrazio il Maestro Gaetano Stella che ha saputo interpretare la nostra storia e il legame di questo popolo con il tragico affondamento del Velella. E’ nostro dovere continuare a ricordare e sollecitare la memoria della collettività e dei giovani affinché di anno in anno accresca in loro il profondo legame con la storia e la nostra terra” dichiara il Sindaco Marco Rizzo.