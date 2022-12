Sondaggio: Natale in famiglia o fuori casa?

Il Natale è uno dei momenti più magici dell’anno, dove le famiglie si riuniscono e le tradizioni proseguono.

Negli ultimi anni però, un po’ a causa dei due anni super restrittivi dovuti alle misure Covid19, c’è chi preferisci godere le vacanze natalizie fuori casa, verso mete turistiche.

Le mete più ricercate per il Natale

Gettonate quelle di montagna, ma non denigrate quelle spiaggia, sole e mare. Con il nostro sondaggio abbiamo chiesto agli utenti come trascorreranno le feste.

Ecco cosa ne pensano i nostri lettori

Ebbene, da buoni tradizionalisti l’85 % passerà il Natale a casa e in famiglia. Tra rincari nel carrello della spesa e le bollette alle stelle, alcuni non hanno avuto affatto scelta, altri invece non hanno mai avuto dubbi.

Tavole imbandite e giochi da tavolo per allietare. D’altronde un famoso detto antico dice: “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”.

Buone feste a tutti.