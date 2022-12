A Natale regala un sorriso: Comune consegna doni agli studenti delle scuole primarie e secondarie

La magia del Natale attraverso gli occhi felici e gioiosi dei bambini. Gli alunni delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Roccadaspide, riceveranno, nella mattinata di giovedì 22 dicembre, dei doni di Natale.

Il sindaco vicino agli studenti

I regali saranno distribuiti ai giovani studenti dal sindaco della cittadina, Gabriele Iuliano e dagli altri componenti dell’amministrazione comunale in collaborazione con la Società ‘Nappi Sud’ che si occupa del conferimento dei rifiuti sul territorio rocchese e che da anni sostiene tale iniziativa.

Appuntamento il 22 dicembre alle 10:00

L’evento, denominato «Arriva Babbo Natale» avrà inizio alle ore 10:00 quando nella piazza principale di Roccadaspide arriveranno tutti gli alunni provenienti dal capoluogo e dalle frazioni. Per l’occasione, in Piazza XX Settembre, saranno riprodotti i canti tipici del Natale per un momento di condivisione e allegria finalizzato a donare un sorriso ai più piccoli.