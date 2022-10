Roccadaspide pensa al Natale: stabilito budget per le luminarie

Mancano meno di due mesi al Natale e i comuni si organizzano per una delle feste più attese dell’anno, soprattutto dai più piccoli. In vista di questa festività le strade si illuminano, si arricchiscono di decorazioni ed addobbi e tanti sono gli eventi e le iniziative promosse per favorire occasioni di svago e divertimento, per adulti e bambini.

Natale a Roccadaspide: Comune programma le festività

Ecco perché con l’approssimarsi del Natale, il comune di Roccadaspide si è messo già al lavoro per l’installazione delle luminarie e per organizzare un adeguato programma di eventi.

Saranno addobbate le vie principali del centro urbano e un albero luminoso sarà posizionato in piazza XX Settembre. Il budget sarà di 21 mila euro.

Le luminarie resteranno accese da dicembre a gennaio. Spetterà ora agli uffici dare seguito alla proposta dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gabriele Iuliano e procedere al noleggio delle luminarie che abbelliranno il centro cilentano.

Il cartellone degli eventi natalizi

L’amministrazione comunale di Roccadaspide, poi, come da tradizione, lavorerà per un calendario di eventi e spettacoli che animeranno la città per tutto il periodo delle feste di Natale. Ciò sarà possibile anche grazie alla collaborazione con le locali associazioni, sempre attive in ambito culturale e artistico.