Lavori campo sportivo, il Comune di Camerota programma interventi

L’amministrazione comunale di Camerota, guidata dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta, punta a lavori di rifacimento del campo da gioco dell’impianto sportivo “Papa Giovanni XXIII a Camerota Capoluogo.

Il progetto dei lavori, prevede una spesa complessiva pari a € 550.000,00; di cui € 467.847,68 e € 82.152,37 di somme messe a disposizione.

Lavori al campo sportivo a Camerota Capoluogo, il progetto

È intenzione dell’Ente ammodernare e riqualificare il campo sportivo al fine di renderlo fruibile, sia per gli spettatori, ma soprattutto per chi pratica le attività sportive in modo amatoriale; verrà, in questo senso, avviata una messa in sicurezza di tutto il campo.

Sempre più Comuni stanno puntando sullo sport e sulle varie attività praticate dai giovani. Dopo due anni di stop, causa pandemia, i giovani hanno bisogno di ritrovare occasioni si svago, socialità e condivisione, in quest’ottica è fondamentale adottare strutture funzionali al fine di rendere più fruibili le attività.

IL finanziamento dell’opera, dovrà essere assicurato mediante mutuo da contrarre con la cassa depositi e prestiti.

Il commento

“Il campo sportivo è il luogo che ogni centro, piccolo o grande che sia, non dovrebbe mai mancare di avere. Una fucina di relazioni e di opportunità che chiunque, ad ogni età, dovrebbe avere a disposizione”- così fanno sapere da palazzo di città.