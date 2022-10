Area degradata sarà parco giochi: l’iniziativa a Piaggine

Un’area degradata di Piaggine sarà soggetta a recupero attraverso la realizzazione di un parco giochi. L’amministrazione comunale, infatti, ha dato il via libera ad un progetto del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Parco giochi nelle aree degradate del Parco: il progetto a Piaggine

Proprio l’Ente con sede a Vallo della Lucania aveva effettuato un censimento delle aree degradate presenti nei comuni dell’area protetta per programmare interventi di recupero. Tutto ciò nell’ambito di un programma per la valorizzazione e promozione del territori, con il recupero ambientale delle aree degradate.

Era il 2021 quando il Parco pubblicò la manifestazione di interesse per l’individuazione di tali zone per eventuali interventi di bonifica e riqualificazione e la conseguente restituzione alle comunità locali dopo aver proceduto alla bonifica e all’attivazione di servizi in favore delle famiglie e dei bambini.

All’iniziativa aveva aderito anche la precedente amministrazione di Piaggine, anche se quella attuale, guidata dal sindaco Renato Pizzolante, in seguito ad ulteriori valutazioni, ha ritenuto opportuno individuare una nuova area di proprietà comunale dove è localizzato già un parco giochi per bambini ma in condizioni degradate dove garantire l’esecuzione dell’intervento.

Il Parco finanzierà ed eseguirà i lavori nel territorio del Comune di Piaggine.