Battipaglia: spendono banconote false, caccia ai truffatori

Sono entrati in un’attività commerciale e hanno acquistato dei prodotti pagando con banconote false, ma l’esercente si è accorto troppo tardi della truffa. L’episodio è accaduto lunedì a Battipaglia, quando un uomo e una donna, non del posto, sono entrati per fare compere in un’attività commerciale.

Spendono banconote false: caccia ai truffatori

Stando alle ricostruzioni, dopo aver pagato con banconote contraffatte dal taglio di 50 e 20 euro, la coppia è andata via ricevendo il resto in denaro.

I procedenti

Già nelle scorse settimane si era registrata la circolazione di banconote contraffatte nelle attività della città. Più imprenditori avevano segnalato gli avvenimenti sui canali social.

Il commerciante vittima della truffa si è rivolto alle Forze dell’ordine per segnalare sull’accaduto. Indagini in corso