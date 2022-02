Nella tarda serata di ieri i militari della Stazione di Eboli, coordinati dalla locale Compagnia al comando del Capitano Emanuele Tanzilli, hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne italiano per maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

L’arrestato ha aggredito la compagna convivente, di 23 anni, ed il suocero, di 60 anni, dopo essersi visto rifiutare la consegna di una somma in denaro.

Il ragazzo è stato portato in carcere a Salerno.