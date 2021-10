Attimi di paura questo pomeriggio sulla A2 del Mediterraneo. Un’auto, per cause da accertare, si è improvvisamente ribaltata tra gli svincoli di Sicignano degli Alburni e Contursi Terme. Il sinistro è avvenuto sulla corsia nord intorno alle 17, al km 55 in direzione nord.

Lievemente ferita la persona che era alla guida dell’auto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli uomini della Polizia Stradale e quelli dell’Anas per il ripristino della viabilità.