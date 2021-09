Gelbison: domenica l’esordio con il Castrovillari, la voce dei protagonisti

Domenica la Gelbison debutta in campionato, nel girone I Serie D, in casa contro il Castrovillari. La sfida con i calabresi si giocherà allo stadio “Morra” di Vallo della Lucania. A parlare negli ultimi giorni in casa rossoblù sono stati il tecnico Esposito il direttore Pascuccio ed i calciatori Uliano e Barbetta.

Gelbison: domenica arriva il Castrovillari, le affermazioni del direttore Nicolò Pascuccio

“Iniziamo una settimana diversa: la gara ufficiale è diversa dalle amichevoli. Spero che i ragazzi abbiano compreso la difficoltà di questo campionato e la giusta mentalità per scendere in campo. Abbiamo la fortuna di giocare in casa contro una squadra che venderà cara la pelle. Possiamo raggiungere traguardi importanti con una rosa competitiva sarà poi il campo a dire la sua”.

Le parole del tecnico Gianluca Esposito

“Ci avviciniamo ad un campionato difficile a 20 squadre con qualche infrasettimanale in più rispetto allo scorso anno. Speriamo di essere protagonisti e ci stiamo preparando per questo da settimane. Il girone lo conosciamo bene per averci giocato negli anni passati: è molto complicato con 4-5 squadre sicuramente ben organizzate”.

Le dichiarazioni di capitan Francesco Uliano

“Siamo pronti per l’esordio di domenica con il Castrovillari: dobbiamo imporre il nostro gioco e la nostra personalità in ogni gara di questo campionato . Positivo avere qualche campana nel girone che renderanno le trasferte meno pesanti. Dovremo dimostrare il nostro valore comunque sui vari campi. Aspettiamo il pubblico già domenica allo stadio Morra”.

Il pensiero del difensore Alessandro Barbetta

Tra i possibili di protagonisti di questa gara sponda rossoblù anche il giovane classe ’03 Alessandro Barbetta, difensore arrivato dal Sassuolo Primavera.

“I primi giorni di lavoro con questo gruppo sono stati positivi -ha affermato il difensore- abbiamo un obiettivo importante e questo è uno stimoli. Sono venuto qui perchè volevo fare un’esperienza tra i grandi e quando è arrivata la chiamata della Gelbison non ho potuto rifiutare. Mi metto a disposizione del mister già da questa domenica”.