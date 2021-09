Serie D: Polisportiva con due indisponibili, doppio innesto per la Gelbison

La ripartenza della Serie D è ormai sempre più vicina. Nel week-end la quarta serie vedrà infatti la prima giornata in programma. su tutti i campi d’Italia. Nel girone I del campionato della Lega Nazionale Dilettanti la Gelbison attenderà in casa con il Castrovillari allo stadio “Morra” mentre sarà trasferta sul campo della Real Aversa per la Polisportiva Santa Maria.

In casa Gelbison si registra un’altra preziosa riconferma: Jacopo De Foglio vestirà ancora la maglia rossoblù. Il terzino destro ha rinnovato il contratto con la Società del Presidente Maurizio Puglisi. Per De Foglio sarà la terza stagione calcistica in casa Gelbison. Il classe 2000, il calciatore è arrivato due anni fa in prestito dalla Salernitana. Nella sua carriera anche presenze nelle Folgore Caratese e una stagione nell’Agropoli.