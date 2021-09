Serie D: test amichevoli per Gelbison e Polisportiva Santa Maria

Scaldano i motori le squadre di quarta serie. Gelbison e Polisportiva si avvicinano infatti alla prima gara ufficiale in Serie D in programma la prossima domenica. Le due cilentane hanno disputato cosi, nel week-end, un test per uno con squadre di pari categoria per verificare il lavoro svolto nelle ultime settimane.

Serie D: in amichevole sorriso per i rossoblù di Esposito sconfitta invece per la squadra giallorossa di Nicoletti

Successo contro la Nocerina per i rossoblù di Gianluca Esposito che hanno superato di misura il team rossonero. Nel primo tempo è Oggiano ad andare vicino alla rete sfiorando il palo dai 20 metri. A decidere l’amichevole, con il pezzo forte della casa, capitan Uliano su schema da punizione dal limite con un tiro secco su cui nulla può Pitarresi.

Ultimo test pre-campionato anche per i giallorossi di Angelo Nicoletti contro il Gladiator degli ex Gelbison Alessio Martino e Davide Cassaro. In terra casertana sconfitta per i cilentani battuti dal team neroazzurro per 1-0. Gara decisa da Varela che con un tiro dal milite dell’area supera Viscido, estremo difensore dei costieri.

Ieri le prime gare ufficiali per i team del gruppo I

Hanno fatto sul serio, invece, alcuni team inseriti nel girone I di Serie D, impegnati nel turno preliminare di Coppa Italia. La Cavese dell’ex Agropoli e Gelbison Ferazzoli supera di misura il San Giorgio per 1-0. Il Giarre batte il Paternò ai rigori e la Cittanovese regola sempre ai rigori il Città di Sant’Agata. Sconfitta per 2-1 contro l’Afragolese il Real Aversa avversario proprio della Polisportiva domenica. Ora una settimana di lavoro che porterà all’esordio in campionato. Il 19 settembre è fissata infatti la prima giornata del girone I con turno interno per la Gelbison con il Castrovillari e trasferta in quel di Aversa per la Polisportiva Santa Maria.