Serie D 2021-2022: ufficializzati i gironi di Polisportiva Santa Maria e Gelbison

Tra i dilettanti dopo la partenza del torneo di Eccellenza, già in campo con la Coppa Italia, anche la quarta serie scalda i motori. Nel pomeriggio di oggi sono stati resi noti dalla LND infatti, poco dopo le ore 15:30, i gironi di Serie D targata 2021-2022. Due, come lo scorso anno, le squadre del nostro territorio presenti cioè Polisportiva Santa Maria del tecnico Angelo Nicoletti e la Gelbison di mister Gianluca Esposito.

Serie D 2021-2022: i gironi delle cilentane

La Gelbison, ormai al suo undicesimo anno consecutivo in Serie D, e la Polisportiva Santa Maria, alla sua seconda apparizione di fila in quarta serie, nella stagione passata erano stati inseriti nel girone I di Serie D. Anche quest’anno le due cilentane faranno parte del cosiddetto girone calabro-siciliano. Venti le squadre presenti. Per le sicule dieci i team presenti Acireale, Biancavilla, Città di Sant’Agata, FC Messina, Giarre, Licata, Paternò, Sancataldese, Trapani e Troina. Cinque invece le calabresi: Castrovillari, Cittanovese, Lamezia Terme, Rende, e San Luca. A completare il raggruppamento I poi le new entry campane rappresentate da Portici, Aversa e Cavese.

Le altre campane presenti in Serie D

Le altre campane sono state divise in altri tre raggruppamenti. Nel girone F Aurora Alto Casertano e Matese, nel gruppo G Afragolese, Giugliano e Galdiator. Nel raggruppamento H, infine, Nocerina, Casertana, Mariglianese, Nola, San GIorgio e Sorrento.